風張蓮インタビュー（後編）岩手県人として誇らしい。それは、風張蓮が大谷翔平の実力を肌で感じており、なおかつトップレベルの野球を知っているからこそ、素直にそう思える。2014年に東京農業大学北海道オホーツクからドラフト２位でヤクルトに入団した風張蓮氏photo by Sankei Visual【大学進学という決断】自分と同じ岩手で育った大谷は、今や「世界ナンバーワン」と喝采を浴びるほどのスーパースターである。2018年