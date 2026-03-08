風張蓮インタビュー（前編）「僕は彼の人生にとって0.000001％くらいしか絡んでないわけですし、そもそも覚えていないと思うんで」謙遜というより恐縮するように、風張蓮は、ハハハッと笑っていた。伊保内高校時代に花巻東の１年生４番・大谷翔平と対戦したことのある風張蓮氏photo by Genki Taguchi 【強豪校の誘いを断り地元の公立校へ】回想に登場する彼──大谷翔平とは、高校時代に一度だけ対戦したことがあった。大