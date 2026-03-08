2026年3月30日より放送開始予定の「NHKラジオ 基礎英語 レベル1」「基礎英語 レベル2」とその学習テキストは、英語力の土台となる中学英語をわかりやすく学べる教材として、中学生だけでなく、英語を学びなおしたい大人にも人気です。今回は、生徒さんの自宅学習（自習教材）に「基礎英語」を取り入れている先生にお話を伺い、そのリアルな活用法を教えていただきました。 上宮学園中学校・箕輪先生に聞きました 【ポイント】