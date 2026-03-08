もしも、山でクマと遭遇してしまったらどうすればいいのか。東京農工大学大学院の小池伸介教授は「クマが人間を攻撃するときは、パニックになっている場合が少なくない。だからこそ人間側は落ち着いて様子を観察する必要がある。焦って背を向けて走り出すのは絶対にNGだ」という――。※本稿は、小池伸介『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／naotto1※写真はイメージです -