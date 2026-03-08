夕方から夜にかけて、病院の建物がやわらかな緑色に照らされる――。2026年3月8日(日)から14日(土)までの1週間、全国各地で「ライトアップinグリーン運動」が行われる。これは、毎年3月上旬に世界で実施される「World Glaucoma Week(世界緑内障週間)」にあわせた啓発活動だ。○世界緑内障週間とは写真は一宮西病院(愛知県)で昨年行われたライトアップ。今年も、期間中の16:00〜翌6:00にグリーンライトアップを実施予定。夜の街に浮