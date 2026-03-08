塩多雅矢さん伝授…球速アップに繋がる“骨盤入れ替え”ドリル投手を務める子どもを持つ保護者や指導者にとって、球速アップは共通の願いだろう。柔軟性があるだけでは不十分で、理想のフォームを維持する力がなければ投球は安定しない。年間20校以上の中学・高校で投球改善を指導する塩多雅矢さんは、理想の形を「保つ」ための筋活動を体に覚え込ませることが重要だと説明。骨盤を速く動かすドリルを推奨している。ボールのス