未来の人間ドック「メタトロン」'00年代にロシアで開発された「未来の人間ドック」「量子波動測定器メタトロン」。こう書くと一気に胡散臭くなるが、来歴は案外まじめだ。もともとはソ連時代、応用心理物理学研究所（IPP）のロシア人医師らの研究開発から始まった、体内エネルギー測定機器のようなものらしい。私はこのメタトロンの存在を実は10年以上前から知ってはいた。だから正直に言えば、「いまさらネタとして引っ張り出すに