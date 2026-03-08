日本一美味しい「吉野家」は東京・有楽町店で間違いない――。先月末、X上でにわかにこんな話題が盛り上がった。チェーン店は「どの店も同じ味、クオリティです」と一様に主張する。しかし、人や環境が変われば、自ずと味に違いは出てくるはずだ。実は、吉野家有楽町店だけではなく、他のチェーン店にも「この店だけ異常に美味しい」「他よりレベルが高い」といった噂が絶えない店がある。徹底検証してみた。【前編記事】『「吉野