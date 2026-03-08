ラトビア出身のサマンタさん＝2025年11月5日、長崎市、金成隆一撮影 アジアの街々で出会ったデジタルノマドの働き方や暮らし方を伝えるルポ連載の第2話。記者は長崎市でラトビア出身のサマンタさん（24）に出会う。彼女は大学を卒業後、企業への就職ではなく、「ロケーション・インディペンデント（場所に縛られない生き方）」を選んだ。本人が語った理由は、Z世代が既存の社会に感じているという「幸福の危機」だった