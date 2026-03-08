さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。この春から中学3年生に進級し、あっという間に中学最後の1年を迎えようとしている長男くん。人間関係や自分自身のことなど、年相応に様々にもがき悩んでいる様子をそばで見ていて、中村さんが思うこととは？