27年前、いとうせいこう氏は道端で拾ったアロエも、食べ終えたアボカドの種も、とにかく育てては愛でる、都会生活者と植物の日々をユーモラスに綴った講談社エッセイ賞受賞作『ボタニカル・ライフ』を上梓した。「元々は園芸好きな母親が鉢物を幾つか送ってきて、やつらを育てざるをえなくなったのが、俺が〈ベランダー〉を名乗ることになったきっかけなんです。その辺の経緯をカレル・チャペックの名著『園芸家12カ月』に憧れ