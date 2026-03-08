WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表として帰国したドジャース・大谷翔平（31）による連日の"神対応"が野球ファンを歓喜させている。【実際の写真】大谷選手からのサインボール、ほぼ一筆書きで「Sho」と記載されている、大谷選手が慣れた手つきでベビーカーを持つ姿も3月2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）の直前、大谷はキャッチボールをこなした後、客席の少年が差し出したボールにサインした。