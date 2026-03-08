今日8日(日)は、北海道と東北は日本海側を中心に雪が降るでしょう。西または北よりの風が強く、ふぶく所があります。関東から西は広い範囲で晴れますが、こちらも風が冷たく感じられそうです。冬の天気分布今日8日(日)は、西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。北海道は北部と南西部を中心に雪で、東北の日本海側も雪が降ります。北または西よりの風が強く吹いて、ふぶくでしょう。特に、北海道の北部では昼前まで非常に強い風