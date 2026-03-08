"避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"企画を終えた直後、妊娠を電撃発表したイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。【写真】妊娠検査の結果を受けて、驚いた表情を見せるボニー。“12時間で1000人以上と関係を持つ”乱倫パーティーに参加した青い覆面の男たちの姿も…問題の"繁殖ミッション"の参加者の1人である男性が、現在の心境を吐露している。ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より