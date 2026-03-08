「わたし」の中に無数の生命が潜んでいる。あなたの中の「他者」とは何か? 異なる生命体の共存と融合が形作る「生命」。最新研究でわかった「驚きの生命観」！『生命とは何か 溶けていく「個体」の境界線』では、科学出版賞受賞作家の中屋敷均さんが、「驚くべき生物たちの姿」を描きます。本記事では、腸内細菌がどのように私たちのからだを病原菌から守っているのかについて詳しく見ていきます。（※本記事は中屋敷均『生命とは