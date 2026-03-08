モノマネタレントのりんごちゃんが５日付で自身のインスタグラムを更新。さらなる変貌を遂げた姿を披露した。「偶然ＪＯＹ兄さんと白黒コーデかぶりだった日＃ハピスタ＃収録」と投稿。タレントのＪＯＹとのツーショットを公開した。この投稿に「また更に痩せたね」「痩せてより一層かわいくなってるぅ〜」「さらに可愛くなっててビックリしました！」「顎がシャープになってて綺麗だわ」「努力が凄い羨ましいです」とい