俳優の岡田将生岡田将生が６日付で自身のインスタグラムを更新。パリのさまざまな所を楽しむ様子を公開した。「わたくしはパリが好きだ＃ＬＯＥＷＥ＃ＬＯＥＷＥＦＷ２６」と投稿。エッフェル塔の真下で、塔のポーズをする姿や、ルーヴル美術館を訪れた様子など複数枚公開した。この投稿に「私もパリが好きだ！」「エッフェル塔ポーズしてるのかわいすぎる！」「フランス似合い過ぎ♥」「どの絵画より美しいよ、、