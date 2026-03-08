アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬が始まってから7日で1週間となりました。イランのペゼシュキアン大統領は「無条件降伏はあり得ない」と徹底抗戦の構えを示す一方、トランプ大統領は「イランは非常に激しい攻撃を受けるだろう」とし、さらなる攻撃を示唆しています。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は7日も続き、イランの国営通信は首都テヘランの石油貯蔵施設が空爆を受けたと伝えました。こうした中、イラン