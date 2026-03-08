アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから1週間となったこと受け、全米で「イランでの戦争をやめろ」と訴える抗議デモが行われました。記者「集まった人たちは、イランから手を引けと声を上げて街を歩いています」7日、ニューヨークのマンハッタン中心部では多くの人が集まり、「イランから手を引け」などと書かれたプラカードを掲げ、街を練り歩きました。デモ参加者「アメリカでこの戦争は支持されていません。ト