お笑いタレントのなかやまきんに君が６日付で自身のＳＮＳを更新。太陽を背に、体のラインがくっきり分かるシルエットを披露した。「＃なかやまきんに君謎の男が現れた私は、ＷＢＣ日本代表『侍ジャパン』を応援しています。」と投稿。顔がハッキリ見えない逆光写真を公開。ちょんまげに見える髪形で、仁王立ちする姿を披露。続けて「あなたは誰なんですか？私は、、、一体、この人物は誰なのだろうか？続く＃キャー謎の