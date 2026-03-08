読売テレビの特別番組『もんくもん』が、「春のもんく祭り！」と題して、2週連続で放送する。1週目となる8日午後3時からの放送には津田篤宏（ダイアン）、ギャル曽根、山之内すずが登場する。【番組カット】出演者が見守る中、ライフハックを実践するなるみなるみと黒田有（メッセンジャー）とホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。「買わなきゃよ