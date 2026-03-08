筋肉が衰える「サルコペニア」になると要介護リスクがかなり高まる サルコペニアはギリシャ語に由来する言葉で、「サルコ」は筋肉、「ペニア」は減少を意味しています。日本語では「筋肉減少症」と呼ばれ、その名のとおり、加齢とともに筋肉の量や力が少しずつ失われていく状態を指します。サルコペニアが進行すると、歩行が不安定になり、段差をまたぐ、物を持ち上げるといった動作が難しくなったり、買い物袋を持ったり、ペッ