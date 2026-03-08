5本指くつ下や青竹踏みは足がどんどん弱くなる 足の指を広げたり足裏をほぐすのは逆効果 皆さんがよく知っている足の健康法のなかには、足にとって逆効果のものもあります。例えば、5本指ソックス。足の指を広げることは健康によいと思っていませんか? でも、その考え方にはなんの根拠もありません。むしろ、足の指を広げることは足の構造上、よいことではないのです。 足首から下には無数の細かい骨が集まっていて、それら