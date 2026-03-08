特集「キャッチ」です。20年前、福岡市で飲酒運転の車に3人の子どもの命を奪われた大上かおりさん。2月に音楽イベントに参加し、1万人の観客に思いを届けました。そこには母としての覚悟、そして家族の支えがありました。 2月14日。大上かおりさん（49）は、福岡から大阪を訪れていました。向かったのは大阪城ホール。ここで開催される音楽イベントに招待されていました。 大上さんが招かれたのは「LIVE SDD 2026」。