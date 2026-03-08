女優・芳根京子が公開したイベントのオフショットに癒されるファンが続出している。芳根は８日までに自身のインスタグラムを更新。映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開、ダニエル・チョン監督）で声優を務める芳根はインスタグラムに、「『私がビーバーになる時』キャンペーンで昨日は福岡、今日は大阪にお邪魔しました」と報告。「大阪では舞台挨拶もさせていただきました！お越しいただきありがとうございました！