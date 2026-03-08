3月8日は「国際女性デー」。イタリアでは感謝を込めてミモザの花を贈る習慣があり、食卓も黄色い花に見立てたお料理で彩られます。今回は、お祝いの席にぴったりのヘルシーで見た目もおしゃれな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】お祝いの主役に！彩り鮮やかな鯛のミモザ風ちらし寿司堂々の第1位は、お祝いの席を華やかに彩る「鯛のミモザ風ちらし寿司」です！新鮮な鯛の白と、ミモザの花に見立てた卵