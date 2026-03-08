その少年を初めて見たのは、今から15年前、テレビ画面の中だった。彼はナゴヤドーム（現バンテリンドーム）のマウンドで躍動感あふれるフォームから、ストレートを投げていた。 【写真を見る】｢おとうは、かっこいいけど…｣ 津波で父は行方不明 15歳の野球少年は30歳に 娘ができて初めて気づいた“父の偉大さ” 緊張した面持ちが開放され、白い歯がこぼれた瞬間、私は心から安堵したことを記憶している