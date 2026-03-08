スポーツ指導における選手へのハラスメントは「スポハラ」と呼ばれています。暴言が当たり前だったのは昔の話。怒鳴らずに上達させるコーチングとは。 【写真を見る】｢なんでできない｣は暴言か スポーツ指導の“当たり前”に変化 “スポハラ”の境界線は？ 怒鳴らずとも｢レベル落ちない｣指導法 （コーチ育成者）「暴力・暴言は、指導の手段ではありません」 体育館に集まり「暴力・暴言」について学ぶ