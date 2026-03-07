乳がんは初期のうちに発見して適切に治療を行えば、命が助かる疾患ですが、そのために重要なのは乳房のセルフチェックです。しかし「セルフチェックってどうやればいいの？」と疑問に感じる女性も多いはず。そこで今回は柏の葉ブレストクリニックの森島先生にセルフチェックの実践方法を教えていただきました。 監修医師：森島 勇（柏の葉ブレストクリニック） 1989年3月筑波大学医学群卒業。筑波大学附属病院、北茨城市立総