プロ・リーグ 25/26の第28節 サンジロワーズとゲンクの試合が、3月8日04:45にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはベスフォルト・ゼネリ（FW）、モハメド・フセイニ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、ロビン・ミリソラ（MF）、イラ・ソル（MF）らが先発に名を連ねた。 15分に試合が