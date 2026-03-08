夢と希望にあふれる県内の小中学生や高校生、大学生などを応援する企画「エブリィホープ」。 「科学の甲子園」に出場する高校生を紹介します。理科、数学、情報の知識や技能を全国の舞台で競います。 【NIB news every. 2026年2月26日放送より】 春の選抜高校野球出場に沸く県立長崎西高校。 甲子園に向けて、闘志を燃やしているのは野球部だけではありません。 2年生8人の有志が競うのは “科学”