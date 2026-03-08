ユーロスタット(欧州連合統計局)の3月6日の発表によると、2025年第4四半期（10〜12月期）のユーロ圏と欧州連合（EU）の季節性調整後のGDPはいずれも前期比で0.2%増加しました。2025年通年ではユーロ圏のGDPは1.4%増、EUでは1.5%増でした。（提供/CGTN Japanese）