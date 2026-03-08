街中やSNSにあふれる美容医療の広告。二重や鼻整形、脱毛など、今では小中学生がPRモデルとなっている広告も珍しくない。日本美容外科学会（JSAPS）の専門医、塚原孝浩医師によると、10代の美容医療手術件数は確実に増えてきているという。自分の子どもや身の周りの子どもに「美容医療を受けたい」と相談されたら、親や周りの大人はどう答えたらいいのか。日々多くの患者と向き合う美容医療の専門医たちに聞くと、特に10代の場合に