ジャカルタのカフェで客に話しかけるルスティナさん（左）＝1月（共同）「ようこそ、お孫ちゃん」。扉を開けると80代の“おばあちゃん”が目を細めてにっこり。インドネシア首都ジャカルタで、高齢者を積極的に雇う癒やしのカフェが盛況だ。店名は「おばあちゃんの家」を意味するウマ・オマ・カフェ。テーブルには「かわいい孫よ」と書かれた料理の注文カードが置かれている。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）高齢者の雇用