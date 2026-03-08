三瓶高で田内逸明監督の野球論に触れて、野球の奥深さを知った。それまでは投げて、打つだけの野球だった。でも田内さんからは「野球は強いもんが必ず勝つとは限らない。弱いなら頭を使う。それが作戦、戦術や」と教えていただいた。目から鱗（うろこ）が落ちる、というのは、こういうことだと、聞く話すべてが面白かった。自分の野球のベースにも田内さんの野球論がある。大学も田内さんの勧めもあって、拓大に進学することに