岡田准一さん（45）が、日本テレビ系で放送される世界的人気番組の日本版『THE FLOOR』でMCを務めることが発表されました。岡田さんが日本テレビの番組でMCをするのは初となります。『THE FLOOR』は、優勝賞金を懸けて、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルです。2023年にオランダで初放送されると、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米でも放送され、世界各国