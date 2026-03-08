アメリカ在住の視聴者に向けたフジテレビのニュース・情報番組の日本語放送が、44年の歴史に幕を下ろすことになった。月〜金曜日に放送している番組『FCI News Catch!』が、3月31日で終了する。フジテレビ本社＝東京・台場フジサンケイ・コミュニケーションズ・インターナショナル(FCI)が制作する同番組は、フジテレビのニュース・情報番組『Live News イット!』『Live News days』『めざましテレビ』などを再構成した内容で、ケー