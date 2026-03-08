きょう8日のフジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「カツオとかおりちゃん」など3本を放送する。「カツオとかおりちゃん」○「カツオとかおりちゃん」カツオが風呂に入りかけた時、玄関の戸が開く音がする。サザエが「母さんでしょ」と言うので、カツオはお土産を期待して、タオルだけ腰に巻いた状態で玄関に飛んで行く。しかしそこに居たのはかおりだった。みっともない姿を見られてしまったカツオは、明日、