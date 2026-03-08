●かつて身を挺して守ってくれた父と同じ姿 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、1日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第8話「墨俣一夜城」の視聴分析をまとめた。(左から)白石聖、仲野太賀＝『豊臣兄弟！』第8話より(C)NHK○「危ない! 逃げて!」最も注目されたのは20時36〜38分で、注目度78.7％。直(白石聖)が村同士の争いに巻き込まれ