1860（萬延元）年創業、祇園辻利（本店・京都市東山区祇園）。祇園辻利は1860（萬延元）年、初代・辻利右衛門の名が由来 宇治で開業ののち、祇園を礎とした同社が展開する日本茶専門店「祇園辻利」と茶寮ブランド「茶寮 都路里」で、 3月6日（金）に開業300周年を迎えた大丸心斎橋店（大阪市中央区）のアニバーサリーイベントに合わせ、春を感じる特別企画を開催している。4月下旬まで。期間限定で登場するのは、花が咲き誇