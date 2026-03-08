ＷＢＣ１次ラウンドは７日（日本時間８日）、Ａ組でカナダ、Ｂ組でイタリアが初登場し、ともに快勝スタート。ブラジルは沢山優介（ヤマハ）がイタリア相手に先発し４回無失点の好投も勝利につながらなかった。オランダはニカラグア戦、９回アルビーズ（ブレーブス）の逆転サヨナラ３ランで１勝１敗とした。▼Ａ組カナダ８―２コロンビア▼Ｂ組イタリア８―０ブラジル▼Ｄ組オランダ４―３ニカラグア