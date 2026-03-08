日本ハムのキャッチャーが別人級のモデル姿を披露した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「昨年、ａｎａｎ評論家などとふざけてたら、まさかのデビューを飾りました」と書き出したのは、郡司裕也捕手だ。郡司は、同僚の清宮幸太郎内野手らと３月２５日発売の女性グラビア週刊誌「ａｎａｎ」の表紙に登場し、スペシャルエディション版の表紙を飾った。郡司は「これは、さすがに買ってください」と呼びかけ、「『ａｎａ