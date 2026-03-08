◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組イタリア８―０ブラジル（７日・ヒューストン＝ダイキンパーク）イタリアがブラジル相手に３本塁打含む１２安打、８得点。守っては４投手の完封リレーで白星スタートを切った。５回まで両軍無得点だったが、イタリアが６回に２本のタイムリーで先制。７回からは９番に入った２０２４年フィリーズ１巡指名の有望株ノリの２打席連続含む３本の本塁打で追加点をあげ圧勝した。投げては先発左腕のアル