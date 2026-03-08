Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜後10：15）の第7話が、8日に放送される。このほど第7話のあらすじと場面写真が公開された。【写真】伊野尾慧の後輩・黒田光輝も活躍中ゲーム会社に勤務する菜帆（松本）は、恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子。そんな菜帆はある日、ひょんなことがきっかけでAIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（