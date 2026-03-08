読売テレビは8日、漫才師の海原やすよ ともこと中川家が出演する『やすとも×中川家の旅はノープラン2026』（後4：00）を放送する。【番組カット】絶景背景にポーズを決めた海原やすよ ともこ2013年8月に第1弾が放送された『やすとも×中川家の旅はノープラン』は、過去12回放送される大人気シリーズとして好評を博し、今回で第13弾になる。今回の旅は、中川家が行きたかった観光名所「和歌山」。1953年に屋台からスタートし