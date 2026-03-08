アメリカのトランプ大統領は7日、フロリダ州で演説し、麻薬カルテルを撲滅するために中南米諸国と軍事提携を結んだと発表しました。トランプ大統領は7日、フロリダ州で開かれた中南米の首脳が参加した会議で、麻薬カルテルを撲滅するために中南米諸国と軍事連合を発足させたと発表しました。あわせて17か国が参加していて、アメリカ軍と参加国の軍が協力して作戦を進める方針です。トランプ氏は「西半球における無法状態をこれ以上