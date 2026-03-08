日本の強力打線に飲み込まれたコ・ヨンピョ(C)Getty Images試合前から抱えていた“不安”が災いした。3月7日、韓国代表はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の第2戦で、野球日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗北。これで日韓戦は11連敗という屈辱的な結果となった。【動画】韓国投手が思わずガックリ…大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック決して防戦一方というわけではなかった。韓