ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日（日本時間8日）、1次ラウンドが行われた。A組はカナダが初戦でコロンビアを8―2で破り白星発進を決めた。B組ではイタリアが8―0でブラジルに快勝。D組はオランダがニカラグアに4―3、劇的な逆転サヨナラ勝ちを果たした。今大会初戦を迎えたカナダは2回、マーリンズ・ケイシーの右越え2ランで先制して主導権を握ると、相手の反撃をしのぎながら終盤へ。4―2の8回にはガーディア