歌手・工藤静香が、愛犬と散歩をする様子を公開した。工藤は８日までに自身のインスタグラムに紺のダウンジャケットにブルーのニット帽を合わせたコーデで愛犬と散歩に出かける様子を公開。「花粉が飛びまくりですね笑アムちゃんに連れ回された感半端ない散歩でした笑」と振り返り、「そして、防寒をしていったら汗をかいてしまいました」と散歩の裏側を明かした。この投稿には「きゃわわ」「しぃちゃん花粉大丈夫？？