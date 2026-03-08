【漫画】本編を読む2026年は東日本大震災から15年。話題にあがる機会も減りつつあり、当時のことを知らない世代も増えてきた。しかし日本のどこにでも、いつ起きても不思議ではないのが地震。あなたは「今日地震が起きても大丈夫」と言える備えをしているだろうか？2025年12月に発売された『今日、地震がおきたら』（アベナオミ/KADOKAWA）は宮城県利府町で地震にあい、当時1歳7か月の長男と夫と共に自宅避難生活を経験した著